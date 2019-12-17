الخرطوم تعتزم اغلاق مكاتب حماس وحزب الله

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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تعتزم الحكومة إغلاق مكاتب لحركة حماس وحزب الله في البلاد،
وقال موقع “ميدل ايست أي”، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستغلق مكاتب حماس وحزب الله سعياً منها لإقناع واشنطن برفع الخرطوم من لائحة البلدان الداعمة للإرهاب.
وقال مصدر مقرب من مصدر سوداني موثوق، ومقرب من مكتب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بحسب آخر لحظة؛ أن الحكومة ستغلق مكاتب التنظيمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية إرهابية، بما فيها حماس وحزب الله.
واضاف المصدر “في الواقع، انهم أخفوا وجودهم في في السنوات القليلة الماضية، لكننا لن نتسامح مع وجود أي فرد منهم في المستقبل”.
ووفقاً للموقع ان الاجراء الذي يرمي الى طرد حماس وحزب الله يهدف الى اقناع واشنطن بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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