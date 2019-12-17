الخليج 365 : ادلي مدرب الهلال الجديد المصري حمادة صدقي بتصريحات عقب وصوله الي مطار الخرطوم مساء الاثنين ، قائلا ان حضر خصصيا لاحداث تغيير في شكل الهلال حيث تابعت اخر مباريات خاضة الفريق،في مرحلة المجموعات. وقال صدقي ان هناك جلسه مع مجلس الهلال لإكمال عملية الاتفاق والتوقيع النهائي ورفض صدقي الحديث عن التسجيلات في الوقت الراهن موضحا ان هذا الأمر سابق لاوانه.

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كانت هذه تفاصيل خبر قال : حضرت خصصيا لهذا الأمر.. تصريحات مثيرة لمدرب الهلال الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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