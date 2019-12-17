إعلامية سودانية ترفض الزواج من مستثمر خليجي قدم لها مغريات ضخمة

الخليج 365 : تناقلت المجالس في الخرطوم معلومات عن رفض إعلامية سودانية شهيرة الزواج بمستثمر خليجي قدم مغريات ضخمة الظفر بموافقتها..الإعلامية تحفظت على أن تكون الزوجه الرابعه رغم جدية المستثمر.. وقالت معلومات اخري ان رجل أعمال سوداني معروف يدور الهمس عن فشله في اقناع الإعلامية بخطوة الزواج.

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