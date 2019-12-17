أهلي عطبرة يواصل الاستفاقة ويقصف الخرطوم الوطني

الخليج 365 : أهلي عطبرة يحقق الفوز الثاني في الدوري الممتاز بعد خوضه”14″ جولة،انتصر أهلي عطبرة على الخرطوم الوطني بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن المرحلة الخامسة عشر من منافسة الدوري الممتاز،وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب خداري،ورفع الفريق الشهير بـ”إكسبريس الشمال” رصيده إلى”8″ نقاط، فيما بقي الخرطوم في النقطة الـ”17″.

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