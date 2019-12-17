عمال شركات البترول القابضة يدخلون في إضراب عن العمل

الخليج 365 :

دخل عمال شركات البترول القابضة في إضراب عن العمل أمس ويستمر حتى غدٍ الأربعاء، واتهم عدد من العمال ادارات الشركات القابضة بممارسة ذات السياسات التي كان ينتهجها النظام البائد باستخدام “الترهيب والترغيب”، وقال عضو لجنة عمال النفط الشاذلي جعفر شقاق لـ”الجريدة” إن العاملين في شركة بترونيد العالمية وجميع شركات البترول على امتداد الحقول وخط الانابيب من هجليج وحتى بشائر دخلوا في اضراب عن العمل يستمر حتى الغد.

وعزا العاملون اضرابهم الى تجاهل السلطات الرد على مذكرتهم التي دفعوا بها الى وكيل وزارة الطاقة والتعدين الاسبوع الماضي بواسطة اللجنة المكلفة من جميع العاملين بخصوص نسبة زيادة الأجور التي رفضها العمال، وحسب بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه قالت اللجنة (هناك استفزازات تعرضت لها العضوية وهي تمارس حقها الشرعي في المطالبة بحقوقها)، وحذرت اللجنة ادارات الشركات القابضة من ممارسة “الترهيب والترغيب” على العاملين ، وأكدت تمسكها بكافة حقوقها المشروعة في التصعيد بالطرق والوسائل القانونية والسلمية.