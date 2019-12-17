الكشف عن وضع مثير في سوق الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتحكّم مجموعة مجهولة غير معروفة سابقًا للمتعاملين في السوق الموازي للدولار في سوقه وأسعار وحجم التداول والشراء.

وعاد سعر الدولار للصعود يوم الأحد الماضي مجدّدًا ووصل إلى”85.5″ مقابل الجنيه، والبيع”87″ جنيهًا.

ووصل سعره إلى”87.5″ جنيهًا، والريال السعودي إلى”23″ جنيهًا، والدرهم الإماراتي إلى”24″ جنيهًا واليورو إلى”96″ جنيهًا.

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وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن مجموعة مجهولة ظلّت حضورًا في السوق خلال الآونة الأخيرة، وتتألف من”30 ـ 40″ شخصًا، وتقوم بمضارباتٍ هائلة في الدولار بحجم تداول بلغ حوالي”400″ مليار جنيه.

وأزاحت الستار عن معلوماتٍ خطيرة متعلّقة بشراء المجموعة الدولار بكل الأسعار العالية والأدنى في عملية مريبة تظهر أنّ المجموعة لا ترغب في الكسب وتنوي التحكّم في السعر بالسوق.

وحدّدت قيام المجموعة بالعمل والنشاط المكثّف في”عمارة الذهب”، و”عمارة حراء” بوسط الخرطوم، والتمرّكز في مناطق أخرى للشراء ومن ثم العرض بأسعار موحّدة.

وأظهرت الصحيفة بحسب ما ذكرت أنّ المجموعة تمتلك وتتمتّع بأموالٍ كبيرة وضخمة،وغالبًا ما تكون برفقتها المبالغ المطلوبة للشراء، كما تتحرك في شكل دوائر لمتابعة العمل اليومي، بينما نقل عدد من المتعاملين بالسوق تأكّيدات بأنّ المجموعة غريبة على السوق وغير معروفة حتى وسط التجار الكبار.