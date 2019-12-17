غندور يبطل دفاع شباب حزبه عنه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تبادل النشطاء على نطاق واسع فيديو ظهر فيه الدكتور غندور متحديا الباشمهندس عمر الدقير ان يكبس الف زر ليثبت انه تحدث عن البندقية وقال غندور انه لايتحدث بهذه اللغة متهما الدقير بالكذب وكان الاخير هادئا ومتزنا وقد اشفق البعض عليه لما رأوا ثقة غندور المفرطة فى كلامه ولكن وبكبسة زر واحدة افتضح الكاذب وضحك الناس عليه وسخروا منه ومن حزبه فسارع بعض شباب الحزب الى تكذيب الأمر وقالوا ان الأمر لايعدو كونه فوتوشوب وتلاعب وإن الصورة كانت ثابتة ومن السهل جدا على أى مبتدئ دمج الصوت فى الصورة وذهبوا ابعد من ذلك وشككوا فى حقيقة المقطع أصلا بقولهم ان الصوت ليس إلا تقليدا لغندور وليس هو ، ولكن الدكتور ابطل فرضيتهم واسقط كلامهم واعترف بانه قال الكلام ولم يتهم جهة بتقويله ما لم يقل لكنه فقط ذهب الى انه قاله فى سياق مختلف وبذا يكون الدكتور غندور قد رد على شباب حزبه واسقط اتهامهم لمناوئيه بانهم فبركوا الفيديو ونسبوه إليه زورا ، وبهذا يكون غندور قد كفى معارضيه مؤونة الرد على شباب حزبه.

ولنقرأ معا ما كتبه رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور تعليقاً على ما ورد في المواجهة مع رئيس حزب المؤتمر السوداني د. عمر الدقير في قناة الجزيرة مباشر حول تهديد غندور للشعب السوداني بالثورة المضادة.

غندور قال في صفحته على الفيس بوك: (ذكر المهندس عمر الدقير بأنني هددت الشعب السوداني بالثورة المضادة والبندقية المضادة عقب تظاهرات سبتمبر ٢٠١٣م، وقد تحديته أن أكون قد قلت ذلك وأن التهديد بالبندقية لا يشبه لغتي السياسية، والمشاهد والجميع يعرفون ذلك. وقد نشر مناؤون سياسيون مقطعاً قلت فيه في سياق مختلف وبعيداً عن أي تهديد بأن الحوار هو الخيار الأمثل، (لأن التغيير ان حدث بالثورة فربما تحدث ثورة مضادة، وان حدث بالبندقية ربما توجد بندقية مضادة) وهو حديث لا يشوبه أي تهديد إنما تغليب لخيار الحوار الوطني في حينه وهذا الحديث بعد اكثر من (4) اعوام عن ما أشار اليه المهندس/ عمر الدقير. وما يؤكد صحة ذلك التحليل اليوم وحديث الدقير نفسه قال ضرورة قيام مصالحة وطنية والتغيير في البلاد عبر مؤتمر دستوري في حلقة الجزيرة أمس بعد ما يقارب العام من التغيير الذي تم بالثورة. فمنذ متى أصبحت كلمة (ربما) الاحتمالية تهديداً؟).

ماذا ياترى يقول شباب المؤتمر الوطنى بعد تكذيب غندور لهم وتصديقه المناوئين.