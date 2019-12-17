استياء عراقي من  الامم المتحدة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن ناشطون عراقيون على الانترنت هجوما لاذعا على الامم المتحدة فى بلادهم متهمين ممثلتها بالكذب وممارسة اجندة اعداء الشعب العراقى وانها لاتمارس مهامها بحيادية كما تدعى .

الناشطون هاجموا السيدة جينين بلا سخارت وقالوا انها اجتمعت مع رئيس الجمهورية برهم صالح وسعت الى اقناعه

بالتراجع عن نية بغداد الطعن رسميا بتقريرها الذي استعرضته أمام الأمم المتحدة الايام الماضية وتعمدت يومها اخفاء حقائق ، وأنها كذبت بدوافع سياسية.

وتفيد المعلومات ان من بين تلك الحقائق:

1. انها لم تذكر إحراق القنصليات، رغم أنها عمل محرم في القوانين الدولية.

2. ولم تذكر الاغلاق القسري للجامعات والمدارس رغم ان ذلك ينتهك لائحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق التعليم.

3. ولم تذكر نزع سلاح القوات الأمنية، رغم كونه تطور ايجابي مهم يستجيب لتوصيات سابقة، ويستوجب الالتفات الى وجود طرف مجهول وراء الاعتداءات.

4. كما انها أخفت معلومات موثقة تم احاطتها بها رسميا تتعلق بتورط جهات خارجية باحداث العنف، والتدخل المباشر بالشأن العراقي لزعزعة استقراره.

5. وهناك اتهام آخر بتجاوز بلاسخارت للصلاحيات الوظيفية الممنوحة لها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وقيامها بزيارات ميدانية وعقد لقاءات مع قادة أحزاب ومسؤولين وتدخلات مختلفة.

6. ويعتقد العراق أن بلاسخارت تعمدت تأجيل تقديم تقريرها عن موعده المقرر لحين انتقال رئاسة جلسة الأمم المتحدة للولايات المتحدة التي هي احد المتورطين بالاحداث، مما يكشف عن وجود تواطؤ من قبلها لتمكين واشنطن من ابتزاز العراق عبر قرارات أممية من المتوقع صدورها خلال الايام القادمة .

من جانب آخر ابدى ناشطون عراقيون انزعاجهم من نشاط ممثلة الامم المتحدة وتجاوزها الاطر القانونية والدوبلوماسية وحشرها انفها فى تفاصيل الشأن الداخلى واتهموها بممارسة الوصاية على بلدهم وبطريقة مستفزة – حسب تعبيرهم – وقال الناشطون ان جينين بلا سخارت اتصلت بكل من تم ترشيحه لتولى رئاسة الوزراء وطالبته بلا حياء أن يقدم لها برنامجه الحكومي الذي يعتزم تنفيذه، للنظر فيه وابداء موافقتها من عدمها عليه.. وكأنها هي صاحبة القرار الأول في العراق.

تدخلات السيدة بلاسخارت فاقت كل الحدود الى درجة أن ممثلها الذي يشارك في الحوارات البرلمانية حول قانون الانتخابات بصفة (خبير) يفرض رأيه وقراره بكل صغيرة وكبيرة، ويتعامل بفوقية حتى مع هيئة رئاسة البرلمان التي رغم استيائها لكنها لاتجد غير التذمر خوفا من تهديدات بلاسخارت برفع تقارير سلبية لأمين عام الأمم المتحدة..

الناشطون دعوا الى تنظيم حراك شعبى سياسى فى بغداد لمطالبة امين عام الأمم المتحدة بتغييرها .