خطر كبير محدق بنا .. ربنا يستر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في أى مكان – خاص أو عام – هناك درجة من مستوى الامان والسلامة يفترض ان تتوفر ، وتختلف هذه الدرجات بحسب اختلاف المكان والنشاط واحيانا الجيران وفى مرات بحسب ظروف اخرى غير ثابتة قد تعود الى داخل المكان نفسه أو الى خارجه ، ومن المتفق عليه بين الجميع ضرورة مراعاة الحد الادنى من الامان – على اقل تقدير – لكن وبكل آسف تمضى الامور فى بلادنا دون اكتراث لاخطار محدقة ربما تتسبب فى مضار كبرى ان لم يتم الإنتباه للاحتياطات اللازمة للتعامل مع الكارثة حال حدوثها – لاقدر الله – مما يجعل الناس تندم بعد فوات الامان ولا فائدة تجنى من هذا الندم .

نسأل الله ان يحفظ بلادنا من اى مكروه ويحمينا من الكوارث ويوفقنا لتجنب مضارها .

الكلام ادناه يسلط الضوء عن الإهمال المريع فى بلادنا وعدم الاهتمام بمراعاة قواعد السلامة والامان حتى ان ذلك وصل فى الى نسبة 99% من الؤسسات الحيوية ذات الاتصال المباشر بالجمهور .

هيا نقرأ معا هذا الكلام المرعب :

ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻟـ ‏( ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ ‏) ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ١٠٪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ “ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ .”

ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻟﻜﺎﺭﺛﻲ، ﻭﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ .

ﻭﺍﺿﺎﻑ “ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ ﻟﻜﻦ %99 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻰ %95 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ .”

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﺅﻛﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ .

ﻭﺷﺪﺩ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺷﺎﻫﻘﺔ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ ٢٠ ﻃﺎﺑﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻥ 90 ٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .

ﻭﺍﺭﺟﻊ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ

انتهى الكلام وليس لنا إلا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل .