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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توقّعت مصادر دبلوماسية، أنّ يتم مطلع العام المقبل اختيار عدد من السفراء لرئاسة بعثات السودان بالخارج.
ونوّهت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إلى أنّ نحو”40″ بعثة سودانية بالخارجية يديرها الآن قائمون بالأعمال بعد سحب السفراء إمّا بإعادتهم للوزارة أو بالإعفاء من الخدمة باعتبارهم نالوا الوظيفة بالتعيين السياسي إبان العهد البائد.
وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم إنّ حوالي”13″ سفيرًا تمّ فصلهم للصالح العام إبان الحكم السابق ستتمّ إعادتهم للخدمة.
وأكّدت أنّ بعض السفراء ستتمّ إعادتهم باعتبار أنّهم لم يصلوا سن المعاش، فيما وصل بعض الدبلوماسيين المفصولين درجة السفير وسيتمّ إلحاقهم بدفعاتهم بدرجة السفير.
وأشارت المعلومات إلى أنّ الوزارة سلّمت رؤيتها بشأن إعادة الهيكلة للجنة المعنية برئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف عن إعادة”13″ سفيرا للخدمة بعد ان فصلهم النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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