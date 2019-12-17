الجيش الليبي: قواتنا ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، قال المسماري إن “الجيش الوطني” يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا “المليشيات” في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق.

وتابع أن “الجيش الوطني” الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر، استهدف “مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة”.

وقال المسماري: “لن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية”، معتبرا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا”. كما اتهم الناطق باسم قوات حفتر أردوغان بالسعي إلى “تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار”.

وتحدث المسماري عن النجاحات التي حققتها قوات حفتر في جهودها الرامية إلى السيطرة على العاصمة طرابلس منذ شنها، مطلع أبريل الماضي، حملتها العسكرية واسعة النطاق الرامية إلى تطهير المدينة من “الجماعات والمليشيات الإرهابية”.

وذكر الناطق باسم “الجيش الوطني” سقوط مئات من “الإرهابيين” القتلى على تخوم طرابلس وفي مدن ليبية أخرى، إضافة إلى تصفية أعداد كبيرة من “المرتزقة الأجانب”.

أما بعد إعلان المشير حفتر، الخميس الماضي، انطلاق “المرحلة الحاسمة” لمعركة طرابلس، فأشار إلى أن الهدف منها هو وصول القوات “إلى قلب العاصمة وتطهيرها كاملا من كافة أشكال الإرهاب والجريمة”.

RT