إيفانكا ترامب توجه رسالة مؤثرة إلى أمير قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعربت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، والمستشارة الخاصة له، عن شكرها لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لاستضافتها في منتدى الدوحة.

وقالت إيفانكا بتغريدة على حسابها في “تويتر”: “أمضيت أمسية ختامية جميلة في متحف قطر الوطني، أشكر أمير قطر على استضافته لنا”.

وأرفقت ترامب تغريدتها بصور من جولتها داخل المتحف برفقة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر وذلك على هامش مشاركتها في مأدبة عشاء منتدى الدوحة التي أقيمت في متحف قطر الوطني.

وظهرت إيفانكا، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها.

كما أجرت إيفانكا زيارة إلى قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة. وكتبت على “تويتر”: “لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط”.