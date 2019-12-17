قطر تكشف حقيقة دعهما لجماعة “الإخوان المسلمين”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت دولة قطر أن ما يقال عن دعمها لجماعة “الإخوان المسلمين” أو غيرها من الأحزاب السياسية هي ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

وبحسب موقع “الشرق”، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، إن:

“ادعاءات وجود دعم قطري لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الأحزاب السياسية ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدا أن قطر دولة متقدمة وحضارية وليست حزباً سياسياً، ولا تدعم أي حزب بعينه وإنما تدعم الشعوب والحكومات”.

وأردف وزير الخارجية القطري: “في حالة جماعة الإخوان المسلمين وبما أنهم حزب سياسي تم انتخابه من قبل الشعب وشاركوا في الحكومات، فلا نستطيع في قطر أن نحجب دعمنا لهذه الحكومات والشعوب فقط لوجود جماعة نحن لا نتفق معها فكرياً، لذلك نحن لا نرى أساساً لهذا الاتهام، ولا وجود للإخوان المسلمين أو غيرهم كحزب سياسي في قطر”.

وأضاف: “في النهاية نحن دولة يحكمها أمير ولا وجود لأحزاب سياسية بها، فلماذا تكون لدينا علاقات مع أحزاب بحد ذاتها”.

وحول العلاقة مع الدول العربية، قال وزير الخارجية القطري: “نريد علاقات صداقة وأخوة مع جميع الدول العربية، وغيرهم من الدول، فقطر لا تريد أن يكون لها أعداء، ونحن سياستنا واضحة في دعم شعوب الدول العربية بكل ما نستطيع وأثبتنا ذلك في تونس ومصر، فالإخوان أتوا وحكموا وذهبوا واستمر دعمنا للدول”.