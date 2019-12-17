شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب الأمين السياسي لحزب البعث القومي كمال بولاد أطراف التفاوض في مفاوضات جوبا بحوار جدي وليس تفاوض شكلي يناقش كافة قضايا بناء الوطن واستقراره ومستقبل نهضته وينهي الحرب وأسبابها.

وقال بولاد في تصريح صحفي إن قضية السلام من أهم قضايا المرحلة الانتقالية، وأضاف “الأهم أن تكون هنالك جدية كبيرة ومسؤولية تجاهها من الجميع وعلى رأسهم من قدموا التضحيات في سبيل الوصول إلى إسقاط النظام السابق من القوى السياسية المدنية وحركات الكفاح المسلح”. السوداني المادة السابقة الجيش الليبي: قواتنا ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا المقالة القادمة الحكومة تتسلم مشروعات ممولة من الصين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب البعث يطالب أطراف التفاوض بحوار جدي ينهي الحرب في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.