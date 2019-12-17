توجيه بتحويل كهرباء دور العبادة من (التجاري) لـ(السكني)

السوچان الیوم:

أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، قراراً بتحويل تعرفة كهرباء جميع دور العبادة بالبلاد من (القطاع التجاري) إلى (القطاع السكني).

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة طبقاً لـ (باج نيوز) فإنه واستجابة لطلب وزير الشئون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، فقد أصدر وزير الطاقة توجيها يتيح لدور العبادة (المساجد والكنائيس) في جميع أنحاء البلاد أن تمنح الكهرباء وفق مميزات (القطاع السكني) بدلاً عن (القطاع التجاري) الذي كان سائدا في العهد السابق.

وأوضح البيان أن القرار يجيء في إطار دعم وتهيئة دور العبادة لأداء رسالتها تجاه المجتمع، وأشار إلى أن الوزير أكد أن برامج الإصلاح لكافة هيئات ومؤسسات قطاع الطاقة ستستمر لتجويد الأداء وتحسين الخدمات للمواطنين. المادة السابقة الحركة الشعبية جناح الحلو: سنتنازل عن حق تقرير المصير مقابل علمانية الدولة المقالة القادمة قطر تكشف حقيقة دعهما لجماعة “الإخوان المسلمين”!

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