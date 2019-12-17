موقع بريطاني: السودان تعهد لأمريكا بإغلاق مكاتب حماس وحزب الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهدت السلطات السودانية للولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق مكاتب حركة «حماس» و«حزب الله «اللبناني، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الأخيرة إلى واشنطن، وفق ما قال موقع « ميدل إيست آي» البريطاني.

مصدر سوداني في مكتب حمدوك أوضح للموقع أن «الحكومة ستغلق مكاتب الجماعات الأجنبية التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك حماس وحزب الله»، مشيرا إلى أنه «أثناء زيارة حمدوك للولايات المتحدة تم اعتقال ستة تشاديين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية، وجرى تسليمهم إلى السلطات التشادية».

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وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الحكومة ستغلق مكاتب حماس وحزب الله وأي جماعة إسلامية مصنفة إرهابية، لأن السودان ليست له علاقة فعلية مع هذه الجماعات، ومصالح السودان فوق كل شيء».

وتابع: «لقد تم إخفاء وجودهم في السنوات القليلة الماضية، لكننا لن نتسامح مع وجود أي فرد في المستقبل»، على حد قول المسؤول السوداني.

الاقدام على مثل هذه الاعمال قد يؤزم الأمور في الداخل، لأن قائمة الإرهاب الامريكي تشمل فقط الذين يخالفون السياسيات الامريكية في المنطقة وحماس وحزب الله من الطيف الذي يقف في وجه امريكا وعملاءها، ونحن في السودان لانعتبر الحركة والحزب ارهابيان بل مقاومان، وليس لنا دخل في قائمة امريكا الارهابية.