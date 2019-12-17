الدبيش: 5 ألوية عسكرية تابعة للقوات السودانية في الساحل سلمت مواقعها...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سحبت القوات السودانية عدداً من ألويتها العسكرية المشاركة في العمليات البرية للتحالف بقيادة السعودية، منذ 5 أعوام.

وقال متحدث القوات المشتركة للجيش اليمني في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن نحو 5 ألوية عسكرية تابعة للقوات السودانية في الساحل، سلمت مواقعها ومهمتها العسكرية، للألوية العسكرية اليمنية.

وأضاف الدبيش، في تصريح لصحف يمنية ، أن انسحاب نحو 70% من هذه القوات السودانية في الساحل، يأتي بعد تدريب نحو 75 ألف جندي يمني، باستطاعتهم تولي مهمتهم العسكرية، والتصدي لأية هجمات معادية من المقاتلين الحوثيين هناك.

وأكد أن لواءين عسكريين سودانيين مايزالان متواجدين في مناطق ومواقع عسكرية للساحل الغربي، وستنتهي مهمتهما بشكل كامل، في مطلع العام المقبل.

وكان قوام القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، يصل إلى أكثر من 30 ألف جندي، كأكبر قوة برية حليفة للرياض على الأراضي اليمنية، قبل أن يعلن رئيس الحكومة السودانية تقليص عديد قواته في اليمن إلى 5 آلاف جندي، بعد نحو 4 سنوات من المشاركة في قتال ميلشيات الحوثي.