أمين عمر: الوطني لم يعد منصة جاذبة

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني د. امين حسن عمر، إن المؤتمر الوطني لم يعد منصة جاذبة ومؤثرة وان الساحة السياسية تحتاج لمنصة جاذبة ومؤثرة، وهو لم يعد كذلك، واضاف أذا كانت هناك مجموعة تستطيع أن تصنع من المؤتمر الوطني حزبا قادرا وفعالا ومؤثرا سنكون من السعداء.
في وقت أكد عمر وفقاً لآخر لحظة، انه غير نادم على انقلاب الانقاذ وانه وقال احمل البشير المسؤولية الاكبر في ما حدث، وأبدى استعداده للاعتذار عن أي خطأ حقيقي خلال الفترة الماضية، قائلا “الاعتذار والمراجعة أدب ديني، والتجربة فيها الصواب وفيها الخطأ ونحن سنعتذر عن الخطأ ومن ارتكب خطأ فرديا أو شخصيا على الشخص أن يتعذر وإن كان خطأ جماعيا سنعتذر عنه جماعة” .
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