سوق الأوراق المالية: تلقينا شكاوى بالنصب على مستثمرين

كشف المدير المكلف لسوق الخرطوم للأوراق المالية الطيب الجعلي عن تلقيهم (6) شكاوى تتعلق بالنصب على مستثمرين من قبل موظفة سابقة في شركة وساطة، معلناً تكوين لجان للنظر في تلك الشكاوى، وأكد الجعلي بحسب صحيفة السوداني، جاهزيتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مطالباً أي شخص يمتلك أدلة لفساد بسوق الأوراق المالية بتقديمها لهم، وقال “لا كبير على القانون”.

في سياق منفصل كشف الجعلي عن وجود (68) شركة تعمل في البورصة، مؤكداً أنه سيعمل على تشجيع الادراج و تحويل الشركات الحكومية وشبه الحكومية و الشركات الخاصة لشركات مساهمة عامة.

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وأكد الجعلي عزمهم إجراء إصلاحات هيكلية و تنظيمية و إدارية لمواكبة التطور العالمي بجانب تأهيل الكادر البشري وعمل بيئة جاذبة في سوق الأوراق المالية لخدمة القطاع الاقتصادي، مقراً بأن عدم استقرار سعر الصرف سبب مشكلة للمستثمرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)