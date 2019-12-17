وكلاء رجل أعمال شهير موقوف لدى السلطات ينسحبون من أنشطة اقتصادية

انسحب وكلاء رجل الأعمال المعروف وجدي ميرغني – الموقوف من قبل السلطات من عدد من الأنشطة الاقتصادية تضامناً مع احتجازه لليوم العاشر على التوالي دون توجيه تهمة له في نيابة “العمارات”.

وأعلن وكيل تسويق المحاصيل الزراعية أسامة سر الختم، الانسحاب أمس من بورصة محاصيل القضارف، مما أوقع ربكة في تسويق المحاصيل، وأشار في ذات الاتجاه إلى أنهم أوقفوا شراء الحصة اليومية البالغة 70% من وارد المحصول للسوق، مبدياً أسفه لتضرر جهات من هذا الإجراء، واعتبره شعوراً بالتضامن مع “وجدي” الذي يتم احتجازه الآن دون محاكمة أو تهمة، في دولة ترفع شعار القانون، وتابع “وقفنا مع مظلمته وأعلنا احتجاجنا في حين أننا نؤيد دولة القانون لكن صُدمنا، رجل الأعمال الدقيقة تساوي عنده 10 سنوات”، ورأى أن البلاغات كيدية وبالشبهات- وفق قوله.

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وفي غضون ذلك كشفت مصادر، عن اتجاه من جانب كل أعمال وجدي ميرغني للتضامن معه في مناطق الإنتاج والمصانع والمحالج والمشروعات الزراعية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)