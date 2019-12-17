الحكومة تتسلم مشروعات ممولة من الصين

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مع الحكومة الصينية على شهادة التسليم والتسلم لعدد من المشروعات الممولة من الحكومة الصينية عن طريق القروض بدون فوائد والمنح، تشمل مشروعات التعاون الفني للقصر الرئاسي، الأثاثات والمفروشات لقاعة الصداقة، معدات الأمن والسلامة على المعابر، ومشروع التعاون الفني لمركز التدريب المهني.

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وأكد وكيل التخطيط بوزارة المالية أزهري إدريس متانة العلاقات بين الحكومتين السودانية والصينية والتي تشهد تطوراً في كافة المجالات الاقتصادية، وقال إن التعاون بين البلدين قائم على المصالح المشتركة والتنسيق والتشاور المستمر بينهما، بجانب تبادل الدعم في المحافل الاقليمية والدولية، وأضاف: أن السودان أصبح من أهم شركاء الصين التجاريين في إفريقيا والمنطقة العربية، داعياً الصين للاستمرار في زيادة تعاونها مع السودان.

من جانبه قال سفير الصين بالخرطوم بحسب صحيفة السوداني، مستر ماشين مين إن الصين نفذت عدداً من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)