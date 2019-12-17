والد شهيد: قُضاة يُطالبون بالحماية مِن الدعم السريع

كشف والد الشهيد الطالب محمد الفاتح سالم عن تقديم قُضاة مذكرة تطالب بتوفير الحِماية لهم كشرط لبدء جلسات محاكمة (٩) يتبعون للدعم السريع متهمين بقتل (٦) بينهم (٤) طلاب أبان أحداث (٢٩\٧) الشهيرة بالابيض. وعلل القضاة مطلبهم بوجود قاعدة كبيرة لقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض. ولفت “سالم” فِي سلسلة توثيقية عن شهداء ثورة ديسمبر المجيدة إلى مطالبتهم أيضاً بإجراء جلسات المحاكمة فِي المجلس التشريعي بدلاً عن دار القضاء لمزيد مِن الحماية.

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وقال إنه بالرغم من تأكيد حكومة الولاية لهيئة الإتهام جاهزيتها بتأمين مقر المُحاكمة إلا أنّهم مازالوا مُصرين على مطلبهم. وزاد : “يبدو أنهم متخوفين مِن شيء لا نعلمه”. وبحسب الجريدة اتهمهم بالتقصير في سير اجراءات ملف القضية المكتمل مايزيد عن الشهر وعدم تحديد موعد لبدء الجلسات بعد. رافضاً وبشكل قاطع تحويل ملف القضية للخرطوم فالشهود وهيئة الاتهام بالأبيض إضافة لصعوبة تنقل أسر الشهداء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)