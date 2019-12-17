مصادر تكشف مكان حبس “البشير”

تحصلت مصادر، على معلومات بشأن مكان حبس الرئيس السابق عمر البشير في أعقاب صدور حكم قضائي بإيداعه بمؤسسات الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وتضاربت الأنباء بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكان حبس البشير عقب صدور الحكم القضائي، وراجت أنباء أن البشير لم تتم إعادته لسجن كوبر عقب جلسة المحكمة السبت الماضي.

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وقالت مصادر، إن البشير تمت إعادته إلى “زنزانته” بسجن كوبر عقب جلسة الحكم نظراً لاتهامه في عدد من البلاغات الأخرى التي يجري فيها التحري فضلاً عن وضعه السياسي الخاص كونه رئيس سابق يستوجب على السلطات حمايته وحبسه في مكان آمن، إلى جانب عدم وود دور ومؤسسات رعاية في البلاد خاصة بالمدانين في أحكام جنائية من الشخصيات السياسية البارزة، ونفت المصادر ما راج عن رفض إدارة السجن استلامه بحجة صدور حكم قضائي بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي.

في السياق أشارت المصادر إلى تركيب (سخان) داخل زنزانة البشير نسبة لاشتداد البرد، وقالت إن البشير لا يكثر من الشكاوي والبلاغات من وضعه في الزنزانة ودائماً ما يظهر رضاه عن وضعه ويشير إلى أنه لا ينقصه شيء، مشيرة إلى أنه يجري تمارين (مشي) في باحة زنزانته بصورة دورية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)