المهنيون بولاية غرب دافور يطالبون باقالة الوالي

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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سير تجمع المهنيين السودانيين بولاية غرب دارفور أمس موكباً ضخماً اطلق عليه موكب وقف الفساد وتحرك الموكب من أمام مستشفى الجنينة الى أمانة حكومة الولاية وطالب المشاركون في الموكب مجلسي السيادة و الوزراء باقالة والي الولاية المكلف اللوء ركن عبد االخالق بدوي بسبب اتهامه بالفساد ولنشوب اعمال العنف التي انتشرت بصورة واسعة خلال الفترة الماضية وأعلن تجمع المهنيين عن عزمه تسليم المذكرة للمجلس السيادي، عبر تجمع المهنيين المركزي.
وقال التجمع في المذكرة التي تحصلت”الجريدة” على نسخة منها “نخاطبكم و بلادنا تتنسم عبیر الحریة و تستشرق آفاق مرحلة جدیدة تؤسس لدولة المؤسسات لتكون بديلاً لدولة الافراد التي مارست شتى أنواع الفساد و الإفساد الذي ضرب كافة أركان الدولة وھدد وجودھا فكان لابد لشعبنا أن یثور من أجل تصحیح الوضع و إعادة الأمور الى نصابھا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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