عطا المنان وعبد الباسط يمثلان أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة Advertisements مثل أمس القياديان بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة امام نيابة مكافحة الثراء الحرام وقالت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها، تم اقتياد القياديين من سجن كوبر الى نيابة مكافحة الثراء الحرام وسط حراسة أمنية مشددة. ونوهت ذات المصادر بحسب الجريدة، الى أنه تم التحقيق مع حمزة وعطا المنان في قضايا تتعلق بالثراء الحرام في الأموال والممتلكات التي تم فحصها ورصدها عقب سقوط النظام

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