الحركة الشعبية شمال (الجبهة الثالثة) تهدد بإفشال المفاوضات

هددت قيادات من الحركة الشعبية قطاع الشمال (الجبهة الثالثة) بالعودة للقتال وافشال مفاوضات السلام التي تجري في الوقت الراهن بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان حال عدم اشراكهم في عملية التفاوض.

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وقال الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثالثة بدوي أحمد الخيري بحسب الجريدة: ان نحو 32 الف من القيادات العسكرية بمختلف الرتب ظلت في حالة تأهب واستعداد لوضع السلاح جانباً والدخول في عملية السلام الا ان عدم وجود ممثل للجبهة في المفاوضات الحالية آثار حفيظتهم، ونوه الخيري الى ضرورة اعادة النظر في المكونات العسكرية المشاركة في المفاوضات، وشدد على اهمية ان يشمل التفاوض الجبهة الثالثة لجهة انها لها ثقل ميداني وجماهيري كان له الدور الفاعل في الاطاحة بالنظام البائد خلال المشاركة في المواكب مروراً بالاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة حتى لحظة فض الاعتصام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)