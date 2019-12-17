عطبرة تحتفل بحرق مُجسم لـ” دار الوطني” في عيد الثورة

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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أكمل ثوار مدينة عطبرة استعداداتهم لاستقبال قطار الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المقرر له أن ينطلق من الخرطوم الى عطبرة في التاسع عشر من ديسمبر الجاري ، وأكد ثوار عطبرة بأنهم قاموا بتجهيز مجسم لدار المؤتمر الوطني المحلول، وأنهم سوف يقومون بإضطرام النيران فيه لإحراقه في يوم الاحتفال بأعياد الثورة السودانية، تعبيراً عن أن عطبرة كانت هي شرارة الثورة التي أحرقت دار حزب المؤتمر الوطني في ذات التاريخ من العام المنصرم .
وفي السياق أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تسيير رحلة قطار إلى مدينة عطبرة في التاسع عشر من ديسمبر الجاري احتفالاً بذكرى ثورة ديسمبر، وقال التجمع في بيان بحسب الجريدة، إن هذه الخطوة تأتي استعادة وعرفاناً لذكرى هيبة مدينة الحديد والنار التي أحرقت دار المؤتمر الوطني، وحدد التجمع مسار الرحلة التي تنطلق عند السابعة والنصف صباحاً من محطة سكة حديد الخرطوم وعند الثامنة صباحاً من الخرطوم بحري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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