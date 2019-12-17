النظام البائد يستولي على مدرستين ببحري لإنشاء مول

تعتزم لجنة التغيير بحي الديوم بمدينة بحري بالتنسيق مع لجان المقاومة ببحري تنظيم وقفة احتجاجية غداً الأربعاء أمام مدرستي الديوم بنين وبنات اساس للمطالبة باستردادهما من حكومة ولاية الخرطوم التي قامت بنزع المدرستين إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير لتشييد مول تجاري في موقعهما.

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وقال رئيس لجنة التغيير والخدمات أحمد الامين بحسب الجريدة، إن الوقفة سيتم تنفيذها للمطالبة باسترداد المدرستين ونوه الى إن حكومة ولاية الخرطوم إبان عهد المخلوع نزعت كل مدارس الاساس بالمنطقة من بينها مدرسة تم تحويلها الى النشاط الطلابي ثم تم تحويلها بعد ذلك الى اتحاد المعلمين ونوه الى ان أهل الديوم وأطفالهم ظلوا يعانون طوال الفترة الماضية لاضطرارهم ارسال اطفالهم للمدارس الخاصة التي تبعد عن الحي مسافات كبيرة رغم انها الأكثر كثافة سكانية وسط احياء بحري القديمة.

ولفت الى ان الخرطوم حددت موعد افتتاح المول في إحتفال تدشين حملة المخلوع لانتخابات 2020م.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)