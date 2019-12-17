تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *اتحاد العمال يعلن الإضراب والعصيان المدني لمناهضة قرار الحل * خزان مياه يبتلع طالبة بجامعة الضعين * إعادة (13) سفيراً فصلهم النظام السابق * مسؤول: شركات تعين (اشترت ذمما) ودفعت أموالاً لموظفي التعدين السوداني: * (السوداني) تكشف مكان حبس البشير * مدير سوق الأوراق المالية: تلقينا شكاوى بالنصب على مستثمرين * المركزي يجمد أرصدة النقابات والاتحادات المحلولة * الدولار يوالي ارتفاعه بالسوق الموازي المجهر: * مصرع وإصابة (45) مسافراً في حادث بطريق الخرطوم – مدني * سرقة دار (أبو جلابية) واختفاء مستندات وملفات خاصة بـ (الميرغني) الكبير الوطن: * حجز وتجميد أرصدة النقابات والاتحادات المحلولة (الشعبية) تتمسك بـ (علمانية) الدولة وعقار يطالب بدمج الفصائل المسلحة في الجيش Advertisements الجريدة: * والد شهيد: قضاة يطالبون بالحماية من الدعم السريع * كرتي يقوم بتحويل أراضي يمتلكها لـ (20) من القٌصر * القراي: إستقالتي أو إقالتي مجرد إشاعات يقف خلفها النظام البائد آخر لحظة: * أمين حسن عمر: البشير يتحمل مسؤولية سقوط النظام * انهيار وشيك لمفاوضات جوبا * دهس فتاة واعتقال عشرات المحتجين بالفاشر الدار: * الدار تنشر تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد وداد بابكر * تجميد أرصدة النقابات والاتحادات المهنية المحلولة * السلطات الصحية: السودان خال من الأمراض الوبائية * الحركة الشعبية تتمسك بـ (علمانية الدولة) * حمدوك يصل تشاد لإجراء مباحثات مع إدريس ديبي *اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس والأحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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