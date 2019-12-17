الإعلان عن جدول إحتفالات الذكرى الأولى لثورة ديسمبر في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، جدولة إحتفالات الذكرى الأولى لثورة ديسمبر، التي أسقطت نظام الجبهة الإسلامية، الذي سيطر على الحكم لمدة “30” عاماً.

وكانت ثورة شعبية ،إنطلقت خواتيم العام الماضي، أطاحت بنظام الجبهة الإسلامية، الذى كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد إحتجاجات إستمرت قرابة الأربعه أشهر.

ووفقاً لبيان صادر عن التجمع أن إحتفالات الذكرى الأولى للثورة، تشمل تسيير قطار إلى مدينة عطبرة شمالي السودان، الخميس القادم، بجانب تنظيم موكب جماهيري في العاصمة الخرطوم، يوم “25” ديسمبر المقبل.

وبرز تجمع المهنيين السودانيين، كواجهة تقود وتنظم الإحتجاجات الشعبية، عقب تفجرها في ديسمبر من العام الماضي، وتولى التجمع الإعلان عن جدولة المواكب الشعبية، طوال فترة الحراك الشعبي.