مثول عطا المنان وعبد الباسط أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: مثل أمس القياديان بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة امام نيابة مكافحة الثراء الحرام وقالت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها لـ”الجريدة” تم اقتياد القياديين من سجن كوبر الى نيابة مكافحة الثراء الحرام وسط حراسة أمنية مشددة، ونوهت ذات المصادر الى أنه تم التحقيق مع حمزة وعطا المنان في قضايا تتعلق

بالثراء الحرام في الأموال والممتلكات التي تم فحصها ورصدها عقب سقوط النظام. المادة السابقة تعرف على حقيقية استقالة الدكتور عمر القراي من منصبه المقالة القادمة وداد بابكر تنكر كل التهم الموجهه اليها

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