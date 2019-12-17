تعرف على حقيقية استقالة الدكتور عمر القراي من منصبه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفى الدكتور / عمر احمد القراي ، مدير المركز القومي للمناهج ماتداولته الوسائط المختلفة عن استقالته من منصبه، فيما اوردت بعض وسائط التواصل الاجتماعي خبر إقالته، وأرجع الاخبار الى أنها بسبيل من الحملة المنظمة ضده والتي يقف على رأسها النظام البائد وسدنته من دجاج إلكتروني وجماعات الهوس الديني وكل الفئات التي يؤذيها تنقيح المناهج واعادتها الى مايجعلها تؤدي الدور الذي يبرز طاقات وإمكانيات الطالب السوداني المبدعة، من جهة أخرى أكد على أن هذه الاشاعات المغرضة عن الإقالة أو الاستقالة لن تزيده الا إصراراً على التعجيل بالانتهاء من تغيير المناهج التي يقف على تغييرها علماء وخبراء ومعلمين.
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