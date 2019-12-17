مناوي ودبجو يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع رئيس حركة جيش تحرير السُودان مني اركو مناوي، مذكرة تفاهم مشتركة، مع رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الموقعه على إتفاق الدوحة لسلام دارفور بخيت دبجو ، وذلك عقب مباحثات مشتركة، أجرتها الحركتين في عاصمة دولة جنوب السودان مدينة “جوبا”.

والتقى مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، بخيت عبدالكريم دبجو رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على إتفاق الدوحة للسلام، بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان “الإثنين”، ويأتي اللقاء إستكمالاً لمشاورات مستمرة، وبحث الطرفان جملةً من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأمنت الحركتين وفقاً لبيان مشترك طالعته “صوت الهامش” على ضرورة الوصول الي سلام شامل وعادل يخاطب جذور المشكلة السودانية منذ الاستقلال وإتفقا على أولوية التصدي لملف النازحين واللاجئين والعودة الطوعية والمصالحات لرتق النسيج الإجتماعي وإيجاد الحلول المستدامة العادلة بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم .

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والتزما الطرفان على مواصلة الجهود الساعية الي توحيد قوى الكفاح المسلح والبدء الفوري في عملية التنسيق وتشكيل اللجان والعمل المشترك وسط القواعد في كل أنحاء السودان.

وحث الطرفان كل قوى الكفاح السودانية المسلحة والسلمية علي تسريع الخطى للوصول الي الوحدة الكاملة بين مكوناتها في طريق تحقيق شعار الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة .

وأكد البيان علي أهمية الإنفتاح علي كافة مكونات الشعب السوداني السياسية والمجتمعية دون إقصاء أو وصاية، مع الأخذ في الإعتبار نضالات الشعب السوداني التي تراكمت عبر السنين وأفضت في نهاية المطاف الي التغيير الذي أسهم فيه كل قطاعات ومكونات الشعب السوداني.