كرتي يقوم بتحويل أراضي يمتلكها لـ20 من القُصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن تورط نافذين تابعين للدولة العميقة في تجاوزات جديدة لتمكينهم القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول علي كرتي خلال اليوميين الماضيين من تحويل تسجيلات قطع أراضي من اسمه الى اسم 20 من القُصر، وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها للجريدة علي كرتي يمتلك عمارة بكافوري تحت التشييد تم استخراج تصريح بنائها قبل اندلاع الثورة، وتم منعه من استخراج شهادات بحث أو أي إجراء آخر بمصلحة الأراضي عقب سقوط النظام، وأردفت: تفاجأنا خلال اليومين الماضيين بأن نافذين تابعين للنظام البائد بوزارة التخطيط العمراني قاموا باستخراج شهادات من تسجيلات الأراضي لقطع أراضي يمتلكها كرتي وسمحت له في الوقت ذاته بتحويل تلك القطع الى 20 من القُصر ، وأكدت وقوع الوزارة في جملة من التجاوزات من بينها استخراج تصريح بناء العمارة على الرغم من تجميد (التصريح ) عقب سقوط النظام وصدور قرار يمنعه من التصرف في أراضيه.