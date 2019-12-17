غندور … فضيحة على رؤوس الاشهاد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بزر واحد افتضح غندور وانتهى أمره وليس كما قال متحديا وبثقة مفرطة زائدة عن حدها وهو يرفع صدره مستأسدا على الباشمهندس عمر الدقير ورفع غندور السقف عاليا وهو يرفض حتى الفرصة التى اتاحها له الدقير بقوله له ربما تكون نسيت ولكنه من فرط انتفاخه وكذبه حسب الدقير يتحدث عن نفسه ويريد ان يتخذ خط رجعة فرفض قوله وعندما قال له الدقير انت الذى ربما تكون ناسيا شمخ رافضا الطريقة التى كانت ستؤمن له هبوطا امنا من الشجرة وقال بكبرياء لا انا لا أنسى وتاريخى يشهد ان هذه ليست طريقتى فى الكلام وانا فى طوال مسيرتى لم اتحدث يوما قط عن البندقية ولم ترد مطلقا فى أى حديث لى فى أى زمان أو مكان متهما الدقير بالكذب والاسقاط السياسى وما درى ان الأمر قريب جدا ولايحتاج الى اكثر من كبسة زر واحدة وليس الف كبسة على الزر كما تحدى غندور.

هذا كان ضمن ما جرى من مواجهة بين الباشمهندس عمر الدقير والبروفيسور ابراهيم غندور من خلال شاشة قناة الجزيرة التى استضافت الرجلين فى الخرطوم وكان الدقير هادئا كعادته إلا ان غندور لم يكن كذلك لكنه لم يكن يتصور مطلقا ان يتم اظهاره بصورة الشخص الكاذب أو على الاقل الغير ضابط لتصريحاته وغير متابع لها .

الدقير تحدث عن ان غندور وبعد انتفاضة 2013 وسقوط الشهداء خرج علينا يهددنا بقوله هب ان النظام سقط بانتفاضة فالانتفاضة المعاكسة موجودة ، وهب انه سقط بالبندقية فالبندقية المضادة موجودة وسيكون ذلك على حساب المواطن وامنه والوطن واستقراره منتقدا غندور وواصفا اياه بالغير ديموقراطى وانه واخوانه بطريقتهم هذه اوردوا السودان المهالك فرفض غندور الأمر جملة وتفصيلا متهما الدقير بالكذب لكن وبكبسة زر واحدة افتضح غندور وبان كذبه واكتشف الناس كم هو مخادع يتجرأ على الكذب ولايستحى كعادته وعادة اخوانه وتهاوت قبة كانت الناس تظن ان تحتها فكى.