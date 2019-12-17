كارثة مدمرة لم ننتبه لها.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقرير مختص تم نشره مؤخرا يسلط الضوء على اشكالية تراجع مستوى التعليم فى الدول العربية بحسب ماتوصل إليه تربيون اصحاب خبرة وتجارب كثيرة ، ويهدف التقرير الى تحديد سبب المشكلة والعمل على علاجها ما امكن حتى نتجاوز فى وطننا العربى هذه المحنة التى القت بظلالها السالبة على غالب مناحى الحياة عندنا.

التربيون العرب توصلوا الى ان تراجع مستوى التعليم فى بلداننا راجع الى اعتماد استراتيجية تذكر المعرفة لا انتاجها وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية والافتقار للوقت والتمويل اللازمين للوصول الى النتائج المرجوة من الابحاث وتدنى مستوى الوعى باهمية الابحاث العلمية ومردودها الايجابى وهجرة الادمغة .

الدول المتقدمة ترصد ميزانيات ضخمة للبحوث العلمية حيث تنفق الولايات المتحدة على الابحاث فيها مايعادل 35% من الصرف العالمى الاجمالى بينما لايشكل الانفاق العلمى عند العرب اكثر من 01.% فى حين يصل الانفاق فى دويلة الاحتلال الى 4.7% .

عموم الانفاق العربى السنوى يساوى 535 مليون دولار سنويا بينما انفق الكيان الصهيونى حوالى 9 مليار دولار على البحث العلمى خلال سنة 2008 مثلا لذا لم تتجاوز اسهامات الجامعات العربية عالميا فى التنمية الشاملة نسبة 1% فى حين تخصص الولايات المتحدة 35% واليابان 24% واسرائيل 6% واوروبا 3% .

تبلغ نسبة الباحثين فى الدول العربية 318 لكل مليون نسمة بينما تبلغ فى امريكا 5000 لكل مليون نسمة ، وذكر العالم المصرى أحمد زويل ان نسبة الاوراق العلمية المقدمة من العرب لاتتعدى 0.0003% من مجموع الابحاث التى تقدمها جامعات العالم .

اما بالنسبة لهجرة الادمغة فذلك تحد آخر خطير اذ ان 31 % من الادمغة المهاجرة من الدول النامية هم عرب 50% منهم اطباء و32 % مهندسون ، 15 % من ذوى الكفاءات العرب هاجروا الى امريكا واوروبا و 54 % من الطلاب العرب الذين يدرسون فى الخارج لايعودون الى اوطانهم ويعزى ذلك الى غياب الاستقرار السياسى وانعدام العدالة الاجتماعية ونقص الحريات وعدم توفر فرص البحث العلمى .

بهذا التقرير الصادم نعرف لماذا نتاخر وتتقدم الامم.