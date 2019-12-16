المسابقات تؤجل مباراة الهلال والخيالة

الخليج 365 : قامت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني بتأجيل مباراة الهلال ضد هلال الفاشر بملعب النقعة بالفاشر وتقديم مباراته مع مريخ الفاشر الي الاثنين المقبل بملعب الهلال نسبة لسفر الفريق الي تونس منتصف الاسبوع المقبل لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الثالثة.

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