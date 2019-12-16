مواطنون: (شكراً حمدوك).. تعرّف على أسعار وجبات (كنتاكي) بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتياح كبير اجتاح قلوب السودانيين عقب إعلان خبر افتتاح سلسلة (كي اف سي) الشهيرة بكنتاكي بالخرطوم لأول مرة بعد أحداث الثورة المجيدة الأمر الذي انتظروه طويلاً للاستمتاع بطعم ومذاق تلك الوجبة العالمية، وتعد الشركة الأمريكية الأشهر في العالم في مجال إعداد الفراخ بطريقة مميزة . وكشفت شركة (يامبراندز)المالكة لسلسلة مطاعم كنتاكي عن افتتاح ثلاثة فروع لها بالسودان…(السوداني) قامت بزيارة أحد فروعها وخرجت بالحصيلة التالية:

(1)

تكدس السيارات وتمدد الصفوف أمام مدخل كنتاكي كان أبرز المشاهد اللافتة للنظر أحد الموظفين أوقفنا أثناء اختراقنا لصفوف الزبائن بهدف التحدث مع احد المسؤولين وحين علم بهويتنا قام بتوجيهنا لمكتب الإدارة بالخارج والذين بدورهم قاموا بتوجيهنا للاتصال بأحد المسؤولين وبعد عدة محاولات فاجأنا المسؤولون بعدم قدرتهم على الاستجابة إلا بعد الرجوع للادارة التسويقية وطلبوا منا الحضور في اليوم التالي.

(2)

ونحن نهم بالخروج من المطعم تجاذبنا أطراف الحديث مع احدى الزبائن وقمنا بسؤالها عن كيفية استقبالهم افتتاح سلسلة مطاعم (الكي اف سي) فأجابت أن الخبر كان مفرحاً جداّ بالنسبة لنا وبدأ لنا اننا اخيراّ أصبحنا مثلنا مثل باقي الدول بعد أن كنا متخلفين عنهم، وأضافت أن افتتاح مطاعم كنتاكي بالسودان لها أبعاد اخرى خاصة وان المطعم ملك لشركة أمريكية وهذا من شأنه أن يشجع المستثمرين للإقبال للاستثمار في السودان وكذلك من شأنها المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واختتمت حديثها قائلا:(شكراً حمدوك).

(3)

في ذات السياق قالت إحدى زبائن كنتاكي رهف عصام أن افتتاح سلسلة مطاعم كنتاكي بالسودان يعد خبرًا مثيراً ومفرحاً ، مشيرة إلى أن أسعارهم معقولة وليست بالأرقام المهولة التي روج لها البعض منوهة إلى انها تقوم بشراء سندوتشات من محلات أخرى بنفس السعر وربما في مطاعم أخرى أغلى من كنتاكي حيث يتراوح سعر السندوتشات مابين (250ــ300) جنيه حسب محتويات السندوتش والوجبات العائلية سعرها (1800) جنيه تحتوي على (21) قطعة وهذه الأرقام ليست خيالية كما يعتقد آخرون، قبل أن تعود في حديثها ربما لذوي الدخل المحدود تمثل بالنسبة لهم أرقاماً كبيرة ولكن بصفة شخصية اهتم بالطعم ولا يهمني تكلفة المبلغ.