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الخليج 365 :
يراهن مدرب الأمل عطبرة على قدرته على تحقيق الفوز على المريخ إذا تقابل مرة أخرى.
قال المدير الفني للأمل عطبرة كفاح صالح إنّه نجح في تنفيذ وعده بتحقيق الفوز على المريخ، مقرً بأنّه على حقٍ، وأنّه سيتغلّب عليه حال خاض أمامه مباراة أخرى.
وتابع” هزمت الهلال والمريخ في شهر واحد، وقادر على الفوز عليهما مرة أخرى”.
وأشار صالح في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إلى أنّه لم يخطّط لتصفية التش، مشيرًا إلى أنّ المخالفة عادية لكّن اللاعب عانى من اللياقة المتدنية.
و”الأحد”، فاز الأمل عطبرة على ضيفه المريخ الخرطوم بهدفٍ دون مقابل ليستعيد صدارة الدوري الممتاز بـ”30″ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كفاح صالح: ” لو لعب المريخ ألف مرة في عطبرة سنفوز عليه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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