لهذا السبب..مزارعون بمشروع الجزيرة يُهددون بعدم زراعة القطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هدد مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل بتوقفهم الكامل عن بيع محصول القطن إحتجاجاً علي خفض المحالج العاملة فى الولاية لأسعار القطن من ( 5,400 ) جنية إلى ( 4,100 ) للقنطار خلال اليوم “الاثنين” ونوهوا إلى أن المحالج تقوم بخفض أسعار القطن بشكل مستمر دون أي مبررات .

ووصف المزارعون الأسعار بالمتدنية وقطعوا بأنها لا تغطي ما تكبدوه من خسائر جراء زراعة القطن.

ولوح المزارعون بعدم زراعة المحصول مرة أخرى واستبداله بمحاصيل أخرى تُحقق الفائده للمزارع حال عدم وضع المحالج لأسعار منصفة للمزارعين فى بيع محصول القطن .

ووصف المزارع محمد توم حسين من قرية العمارة أحمد هجو ، الواقعة بالقسم الجنوبي فى حديثه لـ( باج نيوز ) سياسة المحالج بغير المشجعة وأضاف “تضاعفت المشكلات بلجؤ أصحاب المحالج والمستثمرين إلى خفض أسعار القطن ما ينعكس على ضعف تطوير المنتج”.

وأكد المُزارع صلاح يعقوب من مكتب “الغبشان” قسم “ود النو” أن ما يحدث من أصحاب المحالج يُعتبر تعجيز للمزارعين خاصة و أن تكاليف الفدان الواحد من تقاوي وتحضيرات ومبيدات وجولات وخسائر أخرى تقارب 20 ألف جنية .