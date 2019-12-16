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مسؤول بالغرفة التجارية يرهن إنخفاض الأسعار بالإصلاح الاقتصادي

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شهاب محمد - الخرطوم - سلع

الخليج 365 :

رهنت الغرفة التجارية بالسودان انخفاض الأسعار في الأسواق بإصلاحٍ اقتصادي شامل في المرحلة المقبلة، مطالبةً بالسيطرة على سعر الصرف ووضع سعرٍ للتعامل معه لتلافي ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى في تصريحٍ لـ”باج نيوز” اليوم”الأثنين” إنّ تذبذب وارتفاع أسعار الدولار أدّى إلى زيادة في السلع بالأسواق.

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ويعاني السودان اقتصاديًا، ما أدّى ذلك إلى ارتفاعٍ في أسعار العملات الأجنبية ، إذ تسجّل العملة الوطنية انخفاضًا كبيرًا ساهم في ارتفاعٍ مستمر في أسعار السلع الرئيسية

وتابع حسن لـ”باج نيوز”” دون شك عدم الوصول إلى حلٍ جذري للدولار سيعمل على تواصل ارتفاع أسعاره، وبالتالي سيحدّث تشوّه في الاقتصاد”.

وأوضح حسن عيسى أنّ الدعم الحكومي لن يقدّم الدولة إلى الأمام، وأنّه لابد من وضعِ قوانين رادعة للمضاربين وتجار الدولار المنتشرين بالأسواق.

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