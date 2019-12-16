خالد هيدان مدرباً لهلال الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

المغربي خالد هيدان يتولى تدريب هلال الأبيض بعد استقالة شرف الدين أحمد.

أعلن نادي هلال الأبيض عن قبول استقالة المدرب شرف الدين أحمد موسى من منصبه، وتعيين بالمقابل المدرب المغربي خالد هيدان مدربًا للفريق.

وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأثنين” إنّ المجلس قرّر تعيين خالد هيدان مدربًا للفريق في المرحلة المقبلة.

ويجمع هلال الأبيض في رصيده”17″ نقطة، ويتربّع على المركز السابع.