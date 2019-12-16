الصناعة تعلن خفض فاتورة كهرباء المصانع

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خفض فاتورة كهرباء المصانع، بجانب خفض تكاليف الإنتاج والإنتاجية وتكاليف النقل، فضلاً عن إزالة الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي، وأكد وكيل الصناعة محمد علي عبد الله لدى مخاطبته اليوم العالمي للتصنيع، فراغ الوزارة من مسودة قانون التنمية الصناعية لأول مرة في البلاد، بمشاركة كافة المختصين والخبراء، وقال محمد الآن القانون بصدد إرساله إلى وزارة العدل للصياغة النهائية والبدء في إكمال المراحل التشريعية له لرسم السياسات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والروابط للأزمة لنقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار والتنوع الإنتاجي وتطوير سلاسة القيمة المضافة في الأعمال والطاقات المتجددة الزراعية والصناعية والتجارية والرقابة الصناعية على المصانع والتشديد في إجراءات السلامة والصحة المهنية، كاشفاً عن شروع الوزارة في إعداد برنامج المسح الصناعي، وأوضح أن البرنامج يهدف لوضع خارطة طريق، بجانب معرفة عدد المصانع العاملة المتعطلة.