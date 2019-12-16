إرتفاع أسعار الملبوسات الشتوية عن الموسم السابق بأكثر من (50%)

الخليج 365 :

كشفت جولة عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية هذا الموسم عن الموسم السابق بأكثر من (50%)، حيث ارتفع سعر الجاكيت الأطفالي من (400) جنيه إلى (900) جنيه، وارتفعت قيمة الجاكيت الرجالي من (600) إلى (1300) جنيه، بينما انتشرت بالأسواق أشكال وموديلات مختلفة للملبوسات الشتوية النسائية تراوحت ما بين (800-2500) جنيه حسب الخامة والنوعية والشكل، وارتفعت قيمة البطانية الصغيرة من (500) جنيه إلى (800) جنيه، والبطانية المتوسطة من (700) جنيه إلى (1600) جنيه، والبطانية الكبيرة من (1500) جنيه إلى (2600) جنيه، وأفاد عمر عبد القادر تاجر قطاعي، بأنه لم يحن الوقت حتى الآن لتقييم وقياس عمليات البيع والشراء للمواطنين، لأن فصل الشتاء ما زال في بداياته، وأضاف (لسه الجو معتدل)، وتوقع انخافضاً كبيراً في الأسعار في حال استمر الجو كما هو الآن، وأشار إلى عدم وجود سوق متخصص بالملابس الشتوية، وقال هذا الأمر يرجع لثقافة المواطن السوداني والظروف الاقتصادية وعدم اهتمامه باقتناء ملابس ملائمة لكل فصل، بالإضافة إلى انتشار عدد من المنظمات الطوعية التي تعمل على جلب الملابس الشتوية وتوزيعها للفقراء.