بالفيديو : الممثل ترويس وسخرية لاذعة من قيادات الحزب المحلول بعد شخصية (خالتي المؤتمر الوطني)

سخر الممثل السوداني المهاجر محمد عمر ترويس من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول وذلك عبر تجسيده وتشخيصه لبعض شخصياتهم وتقديمها بصور كوميدية لاذعة مردداً بعض الشعارات التي كانوا يرددونها في مختلف المنابر .

يذكر بأن الممثل الكوميدي محمد عمر ترويس كان قد قدم عدد من الحلقات الكوميدية ذات الطابع الساخر والمتهكم على عناصر الحزب المباد وذلك عبر شخصيته النسائية المشهورة (خالتي المؤتمر الوطني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)