“فيفا” يرفع دعوى قضائية ضد بلاتر وبلاتيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين أنه رفع دعوى قضائية بحق جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا وميشيل بلاتيني نائب الرئيس السابق، وذلك سعيا لاستعادة مبلغ جرى تحويله بشكل “غير مبرر” إلى بلاتيني قبل نحو تسعة أعوام.

وكان بلاتر وبلاتيني قد عوقبا بالإيقاف من قبل الفيفا في 2015 بسبب تحويل مبلغ قيمته مليوني فرنك سويسري (مليوني دولار) من بلاتر إلى بلاتيني في عام 2011، وادعى بلاتر أنه نظير عمل قدمه بلاتيني للفيفا في الفترة ما بين عامي 1998 و2002 .

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وبحسب موقع (العربية) تقدمت لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي للعبة بتوصية إلى الفيفا، برفع دعوى قضائية لدى محكمة سويسرية.وتحقق السلطات السويسرية بشأن ذلك التحويل المالي منذ عام 2015، وذلك ضمن قضية الفساد في كرة القدم، ولكن لم يجر الإعلان عن جديد بشأنه حتى الآن.

وذكر بيان للفيفا اليوم الاثنين أن لجنة الحوكمة خلصت إلى أنه يفترض على الفيفا محاولة استرداد المبالغ التي جرى تحويلها من مسؤول سابق إلى آخر.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)