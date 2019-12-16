شاهد بالفيديو: ردة فعل فالفيردي الهستيرية بعد مفاجأة كورتوا

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة فرحة الأوروغوياني الشاب فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، بهدف التعادل بطريقة غريبة حيث عبر عن فرحته بضرب العشب والصراخ قبل أن ينطلق نحو زملائه. وبحسب موقع (kooora) فشل ريال مدريد في استغلال تعثر برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد وتعادل بدوره أمام فالنسيا ليبقى شريكه في الصدارة بنفس رصيد النقط 35 نقطة ويتخلف عنه بفارق الأهداف. Advertisements كما استغل كريم بنزيما اللقاء ليسجل هدف فريقه الوحيد ويصعد لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برفقة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 12 هدفًا. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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