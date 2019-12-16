مانيس زيارة حمدوك لتعزيز علاقات السودان وتشاد

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أكد وزير مجلس الوزراء عمر مانيس أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الحالية لدولة تشاد والتي التقى خلالها الرئيس إدريس دبي تسهم في تعزيز العلاقات الثناية والتعاون بينهما في كافة المجالات . Advertisements وقال مانيس في تصريح بحسب (سونا) إن الرئيس دبي ورئيس الوزراء حمدوك ناقشا كيفية تأمين الحدود وتسهيل حركة المواطنين وتجارة الترانزيت وكل ما من شانه تقدم العلاقات بين البلدين. وأوضح وزير مجلس الوزراء أن لقاء دبي وحمدوك ناقش كافة القضايا المشتركة وسبل دعمها ودفعها إلي الأمام، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد حركة الوفود بين مختلف القطاعات وتبادل الزيارات مما يسهم في تعزيز علاقات البلدين في المستقبل . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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