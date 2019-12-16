حمدوك يؤكد أهمية دور تشاد في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

استقبل الرئيس التشادي ادريس ديبي اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بالعاصمة التشادية انجمينا رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك والوفد المرافق له، وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والأمني .

وأكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية تشاد وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان خاصة والمحيط الإقليمي بصورة عامة .

وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً تناول نتائج و مخرجات المباحثات التى تمت اليوم بين البلدين .

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس في تصريح صحفي أن الجانبان أمنا على تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين وذلك بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين، مبيناً أن الطرفان أكدا على ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين السودان وتشاد لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الطرفان أمنا أيضاً على ضرورة إتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية

وفيما يختص بالجانب الاقتصادي والتجاري بين الدولتين قال السفير عمر مانيس أن الطرفان أكدا ضرورة تنشيط التبادلات التجارية بينهما خاصة تلك التي تتم عبر ميناء بورتسودان اخذين في الاعتبار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية .

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وأوضح أن الجانبان شددا على اهمية تنفيذ مشروعات البنى التحتية والسكة حديد التي تربط بين البلدين وذلك لأهميتها في تعزيز التبادل التجاري .

واضاف “ان الطرفان امنا على ضرورة تحقيق سلام حقيقي ومستدام في السودان” مبينا في هذا الصدد أن الطرفان وجها نداءً لحركات الكفاح المسلحة لإعطاء اولوية للحوار والمصالحة الوطنية، واوضح سيادته أن الجانبان اتفقا على توحيد جهودهما لتسهيل الحوار بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلحة، وأوضح ان دولة تشاد اكدت دعمها الكامل للمفاوضات التي تجري بجنوب السودان.

وأبان وزير شؤون مجلس الوزراء بحسب سونا – أن الجانبان وجها بضرورة تكثيف ورفع مستوى الاجتماعات بين البلدين على ان تقوم الوزارات الفنية في البلدين بمتابعة تنفيذ مخرجات هذه المباحاثات المهمة .

إلى ذلك أوضح مانيس أن رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك شكر فخامة الرئيس التشادي إدريس دبي على حفاوة الاستقبال والترحيب الذي وجده والوفد المرافق لسيادته .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)