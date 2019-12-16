السيادي يشيد بتطور العلاقات الثنائية مع الإمارات

أشاد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بمستوى علاقات التعاون المتطورة بين السودان ودولة الامارات العربية المتحدة .

وبحث سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم السفير حمد محمد الجنيبي مسار العلاقات الثنائية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتطويرها.

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واوضح جابر أن الحكومة ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء تعمل في تناغم تام لإنجاز أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام ومعالجة قضايا الاقتصاد.

وقال الجنيبي في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب سونا – إنه أطلع على رؤية الحكومة الانتقالية لافاق التعاون بين البلدين والمشاريع التي يجب تنفيذها في هذه المرحلة والتي من بينها تحقيق السلام في السودان ومعالجة القضايا الاقتصادية .

وأكد السفير وقوف بلاده مع السودان ودعمها للمشاريع التي تدفع باقتصاده إلى الأمام حتى يتبوأ مركزه المتميز على المستوى الاقليمي والعالمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)